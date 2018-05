Giuseppe Rossi: "Sogno di tornare in Nazionale. Magari con Balo..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista concessa ai microfoni di ForzaItalianFootball.com da Giuseppe Rossi, attaccante del Genoa che ha detto di sognare un ritorno in Nazionale: "Complimenti a Mancini, il suo curriculum parla per lui, ha vinto ovunque è andato. E’ il mio sogno di tornare in Nazionale, ovviamente. Balotelli? Lui sta facendo una grande stagione, io sto tornando ai livelli a cui voglio essere. Siamo ancora agli inizi".

Queste inoltre le considerazioni di Pepito Rossi sul suo futuro: "Ora mi concentro su questi ultimi allenamenti e sull’ultima gara - spiega -, poi penserò al futuro".