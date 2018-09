Gli irrinunciabili: Barella e Pavoletti

© foto di Federico Gaetano

Il 4-3-1-2 di Rolando Maran si è inceppato. Dopo una bella vittoria a Bergamo, anche meritata, e un ottimo pareggio contro il Milan, il Cagliari non è riuscito a dare continuità alla propria striscia positiva, perdendo per 2-0 con il Parma. Forse perché costretti a fare gioco, i rossoblù non hanno trovato il bandolo della matassa. Migliore in campo ancora Barella, oramai sempre più decisivo nelle sue giocate, sempre più "capitano" putativo, uomo ovunque del centrocampo. Cresce a vista d'occhio, forse pure la Nazionale dovrà puntarci.

La realtà è che il Cagliari ha due assolutamente intoccabili. Il primo, appunto, Barella. Il secondo è Leonardo Pavoletti, attaccante "alla Inglese" per Maran. Combattivo, abituato a dare spallate e con uno spiccato senso del gol, in questo momento Cerri non è al suo livello, nemmeno se visto da lontano. Senza le sue reti sarà un'altra annata difficile per gli isolani.