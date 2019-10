Rese note le nominations per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, arrivato all'undicesima edizione e in programma il 29 dicembre a Dubai. Ecco quelle relative al "Best agent of the year", ossia il miglior agente dell'anno. Tre i candidati, due dei quali italiani con Federico Pastorello, protagonista quest'estate nel trasferimento di Romelu Lukaku all'Inter, che prova a insidiare l'accoppiata formata da Mino Raiola e Jorge Mendes.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Federico Pastorello, Jorge Mendes and Mino Raiola⁠

