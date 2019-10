© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rese note le nominations per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, arrivato all'undicesima edizione e in programma il 29 dicembre a Dubai. Ecco quelle relative al "Best sporting director of the year", ossia il miglior direttore sportivo dell'anno: spicca la presenza di Igli Tare, in rappresentanza della Serie A.

Andrea Berta (Atlético Madrid)

Michael Edwards (Liverpool)

Eric Abidal (Barcellona)

Igli Tare (Lazio)

Marc Overmars (Ajax)