Gnahoré: "Riconquistare il Napoli? No, voglio giocare in A col Palermo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Eddy Gnahoré ai microfoni di Sky parla di Paul Pogba, suo compagno di squadra nelle giovanili della nazionale francese: "Non so se ero più forte di Pogba ma entrambi avevamo potenzialità importanti. Ora lui è un campione e spero di arrivare ai suoi livelli. Ora Paul sta vivendo un momento così così ma ho pochi dubbi, è un giocatore fortissimo e l'ha dimostrato in Italia".

Serie A col Palermo o riconquistare il Napoli grazie alle tue prestazioni?: "Voglio la A col Palermo e rimanere al Palermo".