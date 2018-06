Godin: "Bentancur? La Juve ha preso un giovane che fa la differenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Uruguay Diego Godin ha parlato del compagno di nazionale Rodrigo Bentancur, giocatore della Juventus: "Al momento di farsi spazio si è visto il vero Bentancur. Per me ha giocato tanto e bene alla Juve, hanno preso un giovane che fa la differenza e gioca da veterano. Ha una personalità impressionante, crescerà tantissimo e darà tanto alla Juve. E' uno da top club".