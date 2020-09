Godin saluta, Kolarov c'è e Vidal quasi. Cosa ha fatto l'Inter questa settimana

La settimana dell'Inter si è aperta col raduno dei giocatori ad Appiano Gentile dopo le ferie estive post finale di Europa League. Oltre al campo, però, Antonio Conte negli ultimi giorni ha potuto festeggiare anche importanti passi avanti sul mercato.

Kolarov c'è. In attesa di Vidal - Nella giornata di lunedì è sbarcato sul pianeta nerazzurro Aleksander Kolarov. Visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto per il nuovo rinforzo d'esperienza chiesta da Conte. Il target nerazzurro si è poi spostato su Barcellona, dove la società nerazzurra ha seguito con trasporto il tentativo di liberarsi a zero di Arturo Vidal. Ancora la quadra non è stata trovata, ma i passi in avanti ci sono stati. Col Parma si è parlato dell'arrivo di Matteo Darmian, mentre il sogno neanche troppo segreto è e resta N'Golo Kante: contatti nelle scorse ore, pur con tutte le difficoltà del caso. Chiusura con un rinnovo, quello di capitan Handanovic che ha firmato fino al 2022.

Tante uscite ancora in standby - Inter attiva anche sulle uscite: l'ultimo nome è quello di Diego Godin, vicino al Cagliari dopo i contatti delle scorse ore. I sardi non avranno invece Nainggolan, che secondo il presidente Giulini resterà all'Inter. I punti interrogativi restano, così come sono presenti parlando del futuro di Perisic: il Bayern non l'ha riscattato, il croato è ancora a caccia della prossima destinazione. Gli altri nomi sono quelli di Ranocchia, finito nel mirino di Genoa e Bologna, di Joao Mario che piace a Betis e Valencia e di Dimarco, rimasto un altro anno in prestito a Verona.