© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta Eder Militao, tra Matip e Firmino, andando in cielo per il colpo di testa. Il nuovo acquisto del Real Madrid infila una terribile zuccata alle spalle di Alisson per l'1-2: mancherebbero quattro gol al Porto per battere il Liverpool e passare in semifinale con il Barça.