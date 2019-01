Gol, errori e spettacolo alla Sardegna Arena: Cagliari-Empoli 2-2

© foto di Federico De Luca

Divertente e avvincente la sfida della Sardegna Arena. Succede di tutto: il Cagliari chiude il primo tempo in vantaggio, l'Empoli ribalta il punteggio nella ripresa. Al 91', però, Farias trova il definitivo 2-2, che permette agli isolani di tenere a debita distanza in classifica la formazione toscana.

SUBITO BIRSA, IACHINI LANCIA BRIGHI - Nella prima partita del 2019, Rolando Maran lancia Valter Birsa dal 1'. L'ex Chievo e Milan si posiziona alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. In mezzo ci sono Cigarini e Ionita, a destra ce la fa Srna. Qualche problema di formazione per Beppe Iachini, soprattutto a centrocampo, dove giocano Brighi e Acquah al posto degli squalificati Bennacer e Krunic. Zajc supporta Caputo davanti.

IL MARCHIO DI FABBRICA - La prima frazione è molto equilibrata, giocata a ritmi non proprio altissimi. I padroni di casa provano a fare la partita, con un Birsa ispirato e molto coinvolto nella manovra, al pari di Barella e Ionita. Pavoletti prima mette dentro in offside, poi spara alto in acrobazia. Dall'altra parte i più attivi sono Acquah e Zajc: lo sloveno inventa una splendida rovesciata che si spegne di un soffio a lato alla destra di Cragno. Sventato il pericolo, i sardi passano: Ionita pennella un cross in area, Pavoletti elude la marcatura di Di Lorenzo e di testa batte Provedel. Settimo centro in campionato per l'ariete toscano, quarantaduesimo in Serie A, ventunesimo su inzuccata vincente. Una sentenza.

RISCATTO DI LORENZO, RIMONTA COMPLETATA DA ZAJC - La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, senza grossi sussulti. Il Cagliari sembra controllare agevolmente le offensive degli ospiti, ma una disattenzione costa cara alla difesa di Maran: Pasqual taglia uno splendido traversone dalla sinistra, Di Lorenzo si inserisce con i tempi giusti e batte Cragno da due passi. La formazione di Iachini a questo punto ci crede e ribalta addirittura il punteggio: Zajc resiste alla carica di Barella, entra in area e di sinistro fulmina il portiere avversario.

FOLLIA VESELI, FARIAS NON PERDONA - Il forcing finale degli isolani è disperato, ma non sembra produrre effetto. Al 91', però, arriva un insperato pareggio: Veseli liscia nel tentativo di spazzare e permette a Farias di involarsi davanti a Provedel. Il brasiliano è freddissimo è firma il 2-2 finale.