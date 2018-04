Gol pazzesco di Salah: Liverpool-Roma 1-0. L'egiziano non esulta

Gol pazzesco realizzato dal Liverpool al 35esimo della sfida contro la Roma, gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League. Brutta palla persa a centrocampo da Dzeko e rapida azione dei reds finalizzata da una potente e precisa conclusione in diagonale di Salah finita sotto l'incrocio dei pali.

Dopo il gol, l'egiziano ha alzato la mano e non ha esultato in segno di rispetto nei confronti dei suoi ex tifosi.

CLICCA QUI per la diretta testuale di Liverpool-Roma