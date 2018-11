Gol, spettacolo, rimpianti e rimonte. SPAL-Cagliari è pioggia di emozioni

© foto di Federico Gaetano

Guardando l'inizio di partita c'era da immaginarselo. Ma che SPAL-Cagliari potesse diventare una partita fatta di gol e spettacolo in pochi potevano davvero aspettarselo. La sfida delle 18 ha regalato tantissimi spunti di riflessione e alla fine, seppur con diverse letture e interpretazioni, il 2-2 sembra un risultato giusto per quanto visto in campo. Nel titolo parlavamo di rimpianti e ovviamente sono tutti dalla parte della SPAL: la squadra di Semplici era stata bravissima a colpire a freddo quella di Maran con la rete di testa di Andrea Petagna. Il primo tempo, nonostante l'unica rete, si è fatto apprezzare per un ritmo di gioco alto e tanti cambi di fronte. Copione che si è ripetuto e se possibile migliorato anche nella ripresa. Il Cagliari dopo l'intervallo ha provato a forzare alcune giocate per trovare il pareggio, ma dopo 25 minuti ancora Antenucci ha fatto esplodere di gioia il Mazza e affossato, almeno apparentemente, le ambizioni cagliaritane.

Apparentemente, appunto. Perché gli uomini di Maran ci hanno messo meno di 5 minuti per ribaltare la faccenda, regalando spettacolo e riportando il risultato in parità dopo lo svantaggio di due reti. Prima Pavoletti, poi Ionita in un uno-due mortifero per i padroni di casa. Che in realtà hanno pure rischiato il tracollo, dopo la bella rete di Ionita. Ma il tecnico toscano è stato bravo dalla panchina a far ricompattare il suo undici e portare a casa un punto che fa comunque comodo alla classifica.