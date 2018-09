Gomez: "Ci mancano cattiveria e aggressività. Complimenti alla SPAL"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 dopo la sconfitta rimediata a Ferrara contro la SPAL. Si comincia dalla doppietta dell'amico Petagna, l'ex di turno che ha punito gli orobici: "Il calcio è così. Andrea ha fatto una grande partita, è un ottimo attaccante e lo ha dimostrato nell'Atalanta e anche oggi. La squadra non riesce a giocare, a fare i soliti movimenti. Mancano cattiveria e aggressività. Nelle ultime 2 partite, contro squadre che si giocano tanto e lottano per la salvezza, non siamo riusciti a fare bene per questi motivi. Adesso basta pensare all'Europa League, bisogna concentrarsi sul campionato, che è molto difficile: l'80% delle squadre è organizzato, come abbiamo visto con SPAL e Cagliari. Ci dobbiamo abituare. Il ritorno di Ilicic? È stato fuori tre mesi per un problema che non c'entra con il calcio, è un giocatore esperto e forte e speriamo possa darci una mano nelle prossime partite. Poche occasioni create? Quando non riesci a uscire con i difensori, a recuperare palla con i centrocampisti e a pressare alto, arrivi poche volte in porta. Dobbiamo migliorare, bisogna essere più cattivi. Il rigore? Non cambia nulla, non si possono guardare gli epiosodi. La SPAL ha giocato un'ottima partita, è un'ottima squadra. Complimenti a loro. Un pronostico su Inter-Tottenham? Tifo sempre per le italiane, spero che vinca l'Inter e che il calcio italiano cresca".