Gotti: "La Juve in difficoltà dietro ci può aiutare? Forse sì. Ma io penso all'Udinese"

Le difficoltà difensive della Juve sono una occasione per l'Udinese? Luca Gotti, nel suo intervento al sito ufficiale del club, non si sbilancia: "Forse si, non lo so. Le risposte le deve dare il campo. Ripeto spesso che gli aspetti teorici sulla carta sono fini a se stessi e ci troviamo ad affrontare delle situazioni inaspettate completamente diverse. La mia attenzione non è nei confronti della Juventus che ha tutto il mio rispetto. Ma io mi devo preoccupare dell’Udinese".