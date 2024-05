Napoli, brutte notizie: dopo Kvara si ferma Raspadori. Ko anche Dendoncker

Brutte notizie per il Napoli di Francesco Calzona, che domani sera dovrà fare a meno anche di Giacomo Raspadori, oltre alla più che probabile assenza di Kvaratskhelia. Di seguito il bollettino diramato dal club dopo l'allenamento odierno.

"La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello.Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico.

Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell'allenamento di ieri. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie per Zielinski".