© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La qualificazione in Champions League vale all'Atalanta il premio come miglior squadra della passata stagione al Gran Galà del Calcio di questa sera. "Esagerato", commenta il presidente Antonio Percassi nel salire sul palco: "Il mister ha fatto un gran lavoro, speriamo duri per sempre. La soddisfazione più grande? I conti in ordine. Non è un dettaglio. E facciamo investimenti e programmazione sulle cose che possiamo fare. Siamo sulla buona strada, siamo contenti. E c'è ancora da fare".