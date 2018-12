Grande cuore Genoa: 80 minuti in 10 e 1-1 con la Spal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

LE FORMAZIONI - Prima stagionale per Cesare Prandelli, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per il suo Genoa di giovedì sera contro l'Entella. Non cambia molto, con Kouamé-Piatek davanti e Romero perno centrale difensivo. Dentro anche Veloso, Radu in porta. Dall'altra parte la SPAL punta su Gomis tra i pali, Bonifazi in difesa con Vicari e Felipe, in virtù della squalifica di Cionek.

QUARTO D'ORA HORROR - La partita del Genoa inizia subito in maniera pessima, con Criscito che entra in maniera scomposta su Schiattarella, guadagnandosi il rosso dopo dieci minuti. Pochi minuti dopo è Felipe, alzando in arcobaleno una punizione dalla destra, a servire Petagna che, sul secondo palo, batte Radu e firma l'1-0. Gara in salita per dire poco, con i rossoblù che appaiono in panne, col motore che gira a vuoto.

POLEMICHE GENOA - L'ambiente si surriscalda anche per le decisioni della giacchetta nera, che prima sorvola su una manata di Petagna in area di rigore rossoblù, poi è costretto a sventolargli il giallo per una situazione analoga a centrocampo. Infine Sandro viene sgambettato in area da Fares, con evidenza ma senza volontarietà, ma la decisione è concedere solo l'angolo. La Spal continua a giocare bene, trovando percussioni e cross, soprattutto con Kurtic nel ruolo di guastatore.

AL TERZO TENTATIVO - Altro episodio in area biancazzurra, con Fares che stavolta colpisce secco Romero. Il rigore è evidente, sebbene Pasqua non lo veda nemmeno qui: il Var viene in soccorso e Piatek, dagli undici metri, fa 1-1. Poco dopo è ancora la Spal ad andare vicina al gol, con un tiro di Fares sventato da Radu, con Antenucci che sul rimbalzo colpisce il palo da due passi. C'è ancora tempo, in un primo tempo scoppiettante, per ritoccare verso l'alto il voto del portiere genoano, perché vola su Petagna mandando sulla traversa.

TUTTI DIETRO - Nel secondo tempo Prandelli decide di puntellare la retroguardia, inserendo Gunter per un Pedro Pereira non proprio positivissimo. Il Genoa riesce a puntellare così la retroguardia, giocando in attesa e sperando in un contropiede. E Kouamé trova una bella prateria al tredicesimo, rovesciando il fronte e poi cedendo a Piatek: passaggio morbido e polacco in controtempo che spedisce fuori. Al settantesimo una stupidaggine di Bonifazi - che fa rimbalzare un pallone da controllare - concede il bis al numero 9, che però liscia di fronte a Gomis.

LA SPAL SPINGE - Il tentativo di riportarsi in vantaggio, da parte degli uomini di Semplici, non porta grandi risultati anche grazie a un Kouame davvero straripante quando c'è da strappare. Non portano a molto gli inserimenti di Floccari, fino al 92': Antenucci inventa per l'ex Lazio che, di testa, sbaglia completamente a tu per tu con Radu.

GENOA-SPAL

Marcatori: Petagna (S) 16', Piatek (G) 38'.

Genoa (3-5-2)

Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira (dal 46' Gunter), Hiljemark, Sandro (dal 90' Zukanovic), Veloso (dal 66' Rolon), Lazovic; Kouame, Piatek.

Spal (3-5-2)

Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli (dal 69' Valoti), Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.