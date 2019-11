Gravina: "Chiuso in bellezza il percorso. Ora test probanti per Mancini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato a Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia per 9-1 sull'Armenia: "Questa sera la Nazionale ha avuto modo di chiudere in bellezza un percorso affascinante e straordinario, continuando a dettare i ritmi di un entusiasmo molto bello. Grazie anche alla città di Palermo: ha accolto gli Azzurri con un grande abbraccio di tifo, e si è contraddistinta per il suo calore. Un'annata speciale, e un 2019 da incorniciare. La squadra ha dimostrato il suo valore, anche cambiando tanti ragazzi e lanciando molti giovani. Colpisce che tutti rispondano con quell'entusiasmo e la voglia di dimostrare che hanno i ragazzi molto bravi. L'Italia traccerà ancora un percorso di successi, questo è l'auspicio. Il 30 novembre a Bucarest conosceremo le avversarie, ma sappiamo che il 12 giugno saremo a Roma per la partita inaugurale. Saremo pronti, e ora daremo a Mancini le opportunità di creare le condizioni per test tecnici impegnativi. Questa Nazionale suscita entusiasmo, si fa seguire, coinvolge il pubblico ed è quello che volevamo".