© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina, il presidente della FIGC Gravina incontrerà il nuovo ministro dello Sport Spadafora per parlare del razzismo negli stadi, piaga italiana portata davanti al mondo anche dal presidente FIFA Infantino. Il procedimento della sospensione delle gare in caso di cori o grida a sfondo razziale sarà più snella. Verrà cancellata la responsabilità oggettiva per quei club che collaboreranno con la giustizia, come fatto dalla Juventus recentemente per gli arresti dei capi ultras. Mentre il pugno sarà durissimo per chiunque sottovaluti il problema. La nuova norma prevederà che le società dovranno adottare un codice etico atto a prevenire comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza. Un codice che colpisca l'abbonato o il tifoso responsabile di cori ingiuriosi o comportamenti violenti. Anche il Viminale potrebbe cambiare atteggiamento, sia per quanto riguarda l'interruzione delle gare che per la chiusura di settori o curve. Salvini era scettico, adesso anche questo potrebbe cambiare per trovare un cambio di rotta nel minor tempo possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.