Gravina: "Marotta profilo giusto in FIGC. C'è la sua disponibilità"

Il candidato alla presidenza su possibile ruolo dell'ex dg Juve

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - "Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di Marotta. Ma se non ci dovessero essere poi le condizioni per questa operazione, ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione". Lo ha detto questa mattina a Pescara, in occasione del convegno per il 40/o anniversario del Club Donne Biancazzurre, Gabriele Gravina, attuale presidente della Lega Pro, e candidato alla presidenza della Figc nelle elezioni del prossimo 22 ottobre, su un eventuale ingresso di Beppe Marotta, direttore generale e Ad uscente della Juventus, in Federazione.