© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport 24, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del ct Roberto Mancini: "Non l'ho scelto perché mi sono limitato a una valutazione di carattere oggettivo, è stato scelto dalla gestione commissariale. Oggi è l'allenatore della FIGC e dell'Italia, rispetto le scelte e devo necessariamente, anche con entusiasmo, sottolineare il ruolo di Mancini nella nostra Federazione. Ho avuto modo di incontrarlo, ho avuto modo di parlare e confrontarmi con lui. Ha trasmesso massima serenità e fiducia, per far sì che tutti i ragazzi puntino all'obiettivo che è straordinario e strategico".