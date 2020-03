Gravina: "Play-off in A? Sono testardo, sono un'idea interessante anche per il futuro"

Play-off per chiudere la Serie A? Torna a parlarne Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, in un'intervista a Radio Marte. "Sono testardo, proverò a portare avanti questa proposta per dare maggiore interesse al campionato di Serie A. Vedo che ci sono in Serie B e nella lega nazionale dilettanti. Difficile visto che non è prevista dalle norme la soluzione d’emergenza che avevo proposto per quest’anno, io non sono uno che si impone, l’ho proposto solo come ultima scialuppa di salvataggio. Ma per il futuro ci lavoreremo perché per me resta un’idea interessante e spero un giorno quest’idea possa essere condiviso dai protagonisti, così da dare ancor più interesse alla Serie A".