Gravina sul nuovo campionato di Serie A: "Ripartenza il 12 settembre? Non è percorribile"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel corso della trasmissione Dribbling su Rai 2. Fra i temi trattati quello della ripresa del campionato, dove il numero uno della Federcalcio ribadisce l'impossibilità di ripartenza nel weekend 12-13 settembre: "Il problema è mettere insieme gli impegni e trovare le condizioni per non creare disagi ai tesserati. Immaginate una finale di Champions League tutta italiana, il 23 agosto. A fine agosto, poi, vi sono le convocazioni nazionale per la finestra della prima settimana di settembre. Iniziare il 12 mi sembra una via poco percorribile. Bisogna cadenzare le gare di campionato, non facendoci trovare impreparati commettendo gli errori del passato".