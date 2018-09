© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Italia non può fare a meno di Insigne". Parola di Ciccio Graziani, intervistato oggi da Il Mattino: "Non si può penalizzare il miglior talento italiano solo perché ha sbagliato una partita. In Nazionale ci vuole un selezionatore e non un allenatore. Mi spiace per Mancini ma ho l'impressione che sia in confusione".

Sulle squadre italiane in Europa.

"Mi sembra che le quattro che giocano la Champions siano davvero attrezzate. La Juve è tra le prime quattro d'Europa e se inizia a girare anche Ronaldo è tra le candidate al titolo".