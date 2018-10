Grecia, Manolas: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Daremo tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Io non devo dimostrare niente a nessuno. Noi greci siamo orgogliosi, dobbiamo dare il massimo per i nostri tifosi”. Queste le parole di Kostas Manolas in conferenza stampa, alla viglia della partita della Grecia contro la Finlandia in programma questa sera alle 20:45. “Daremo l’anima, faremo di tutto per vincere".