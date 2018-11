Nato in Germania e cresciuto con nella testa e nei piedi il Fussball che va di moda in Bundesliga. Il cuore, però, è e rimane italiano. E dato che al cuor non si comanda ecco che Vincenzo Grifo è una delle novità fra le convocazioni di Roberto Mancini per la sfida di Nations League contro il Portogallo e l'amichevole contro la nazionale USA. Ma chi è questo esterno d'attacco di 181cm e 75 kg venuto al mondo il 7 aprile 1993 a Pforzheim, città nei pressi di Karlsruhe?

I primi passi, a livello calcistico, Grifo li compie proprio con la casacca del Karlsruhe, per poi trasferirsi nel settore giovanile dell'Hoffenheim dove ben figura subito in seconda squadra, tanto da meritarsi la chiamata fra i "grandi". Nella prima stagione colleziona 12 presenze in Bundesliga (per lo più effettuate subentrando a gara in corso) e 13 presenze condite da 5 gol in Regionalliga (il campionato della seconda squadra). Nel giugno 2016, dopo un paio di avventure in prestitop a Dinamo Dresda e FSV Francoforte, il cartellino del ragazzo originario di Agrigento viene acquistato dal Friburgo. Con la casacca biancorossonero dei Breisgau Grifo mette a referto 14 gol nella prima annata conclusa con la promozione in Bundelisga e sei in quella successiva. Il 28 maggio 2017 viene acquistato dal Borussia Mönchengladbach, con cui firma un contratto di quattro anni, ma dopo una sola stagione trascorsa condida da 17 prenze e zero gol, l'11 giugno 2018 fa ritorno all'Hoffenheim.