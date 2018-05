Guaio Salah, l'infortunio alla spalla è grave: il Mondiale è a rischio

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Egitto rischia di andare al Mondiale senza Momo Salah. Il giocatore del Liverpool è stato costretto ad uscire alla mezzora della finale di Champions League per un problema alla spalla dopo uno scontro di gioco con Sergio Ramos e stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Kiev, l'infortunio di Salah è grave. Si parla di clavicola o spalla fratturata e per l'egiziano al momento la Russia è lontanissima. Tutto però sarà certamente più chiaro con gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore e in questo momento Salah è in ospedale.