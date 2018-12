© foto di Insidefoto/Image Sport

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa tenuta al termine della gara vinta contro l'Hoffenheim s'è soffermato anche sul gruppo C che ha visto il Napoli retrocedere in Europa League e il Liverpool qualificarsi: "La Champions è una competizione tosta. Il Napoli ne perde una e va fuori, il Liverpool ne perde tre e passa. In Champions i dettagli contano tantissimo". In basso il video.