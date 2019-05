Guardiola-Juve non si fa. Galassi: "Ci siamo fatti due risate con Nedved"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, il consigliere d'amministrazione del Manchester City Alberto Galassi, modenese, parla così delle indiscrezioni incontrollate che vorrebbero Guardiola come prossimo tecnico della Juventus. Galassi ha spiegato di aver parlato con la Juve della situazione: "Ho parlato oggi con Nedved, ci siamo fatti due risate. Abbiamo parlato della Juventus e entrambi ci siamo resi conto che la questione era diventata ridicola, parlare di Guardiola alla Juventus è una scemenza: non aiuta la Juve, non aiuta il City e non aiuta Guardiola in questi pochi giorni di vacanza che ha".