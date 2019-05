Gundogan come Rakitic: "Inter? Non ho parlato con nessuno in Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sports durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League, il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan ha allontanato i rumors sull'Inter: "Non so, non ho parlato onestamente con nessuno in Italia. Sono concentrato solo su questa stagione, non posso rispondere in alcun modo a questa domanda. Ora penso solo al City e ad alzare un altro trofeo". Dopo Ivan Rakitic del Barcellona, anche l'ex Borussia Dortmund raffredda così le voci di mercato.