© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le dichiarazioni del Presidente gialloblù, Maurizio Setti, rilasciate a hellasverona.it al termine di Napoli-Hellas Verona, 8a giornata della Serie A TIM 2019/2020: "Peccato aver giocato tutto il primo tempo senza il sostegno dei nostri tanti tifosi (600, ndr), arrivati a Napoli in gran numero per sostenere la nostra squadra. Ma non sappiamo ancora i motivi per cui sono entrati al San Paolo solo ad inizio secondo tempo. Chiederemo le dovute spiegazioni agli organi competenti".