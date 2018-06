Hakim Ziyech: il "trequartiregista" che ha stregato Monchi

© foto di Ospite

Dall'Olanda rimbalza sin dalle prime ore del giorno la notizia di un assalto totale della Roma di Monchi ad Hakim Ziyech, numero 10 dell'Ajax reduce da un'altra stagione eccezionale che il ds segue da diversi mesi sperando di poterlo mettere a disposizione di Di Francesco. Tuttavia, chi pensa di aver trovato il sostituto di Salah (probabilmente in più grande rimpianto di mercato giallorosso in era moderna), si sbaglia di grosso. Rimanendo nell'ambito delle seconde punte/esterni d'attacco, non esistono giocatori più diversi di Hakim Ziyech e Mohamed Salah: tanto è estremamente devoto all'assist il primo, quanto si è specializzato nel gol il secondo. Tutto tecnica e palla nello spazio il marocchino, decisamente più scatto bruciante e tiro da fuori l'egiziano. Ma che il Ziyech rappresenti un colpo di mercato, su quello non devono esserci dubbi.

Ruolo: trequartista, seconda punta, mezzala.

Caratteristiche: tecnica allo stato puro, rapidità ma non velocità, dà il meglio di sé palla al piede e avendo a disposizione spazio per imbucare la sfera in favore di un compagno. Un vero playmaker offensivo, in grado di dare il meglio di sé alle spalle della/e punta/e, con due compagni al fianco con cui duettare.

Squadre interessate: Roma, Barcellona, Borussia Dortmund.

Carriera: è l'Heerenveen il primo club a credere fortemente nelle sue qualità, portandolo in Olanda e lanciandolo in Prima Squadra. Ringrazia con una plusvalenza super che lo porta al Twente, dove rimane tre anni in cui arriveranno 64 giocate decisive, tra gol e assist, in 76 partite. L'Ajax lo porta ad Amsterdam per il salto di qualità definitivo e anche in biancorosso i numeri sono spaventosi (37 assist in 81 gare).

Valutazione: 30 milioni di euro.