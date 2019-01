Hamed Junior Traoré, diciottenne da dodici milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Hamed Junior Traoré, centrocampista ivoriano dell'Empoli, per una cifra vicina ai dodici milioni di euro. Un colpo di mercato di alto profilo soprattutto per l'età, diciotto anni, e per le (già) sedici presenze in A al suo primo contatto con il massimo campionato. Immigrato a Barco, provincia di Reggio Emilia, viene scoperto da Giovanni Galli grazie a un suo conoscente, in seguito al provino eseguito con la Lucchese. L'ex portiere chiama l'Empoli e, a posteriori, gli fa un grosso favore.

MEZZ'ALA A SINISTRA - Giocatore di ottimo passo e buon piede, nell'Empoli viene impiegato quasi sempre come interno di sinistra in un centrocampo a tre. Quindi, eventualmente, dovrebbe prendere il posto di Gerson che, in estate, dovrebbe rientrare alla Roma. Nelle intenzioni può anche essere spostato più avanti, nella linea dei trequartisti.

GIOCO D'ANTICIPO - La Fiorentina ha pressato per concludere l'affare prima di Napoli, Roma e Inter, dando di fatto uno step intermedio a un giovane che, altrimenti, rischierebbe di fare - come altri - il passo più lungo della gamba. La plusvalenza, almeno nelle intenzioni, appare assicurata. Curiosità: Traoré ha anche un fratello che gioca - con profitto - nella Primavera dell'Atalanta, pur essendo un classe 2002 (quindi due anni più giovane rispetto ai suoi compagni e avversari).