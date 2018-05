Hamsik: "Forse il percorso al Napoli è finito. Vorrei nuova esperienza"

Fonte: TuttoNapoli.net

Arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro di Marek Hamsik dopo l'ammissione di possibile partenza da parte del padre. La conferma di quanto detto arriva dal diretto interessato che ha parlato al portale slovacco Pravda: "Ho dato tutto me stesso, forse il percorso al Napoli è giunto alla fine. Mi piacerebbe provare una nuova esperienza, quest’anno c’era la sensazione di poter vincere lo scudetto, c’è delusione per non esserci riusciti. I nostri tifosi lo avrebbero meritato".