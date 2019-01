Handanovic è Mr clean sheet. Imbattuto per l'undicesima volta in stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con lo 0-0 di questa sera contro il Sassuolo l’Inter si è portata a quota 11 in fatto di clean sheet stagionali. Un termine preso in prestito dalla Premier che indica le partite concluse senza gol subiti, dato a cui le squadre italiane da sempre fanno attenzione se è vero come è vero che ‘i campionati si vincono con la difesa’. Gran parte del merito di questo record nerazzurro, stasera ma soprattutto nel corso della stagione, è senza dubbio alcuno di Samir Handanovic, portiere tornato a livelli super dopo un paio di stagioni senza particolari acuti. Con pochi bassi, ma pure pochi alti. Dall’inizio di questa stagione invece il portiere sloveno è tornato a far parlare (in positivo) di se, risultando in più di un’occasione il migliore in campo. E stasera, come detto, non è stato da meno, salvando i suoi in almeno 2 circostanze che definire complicate è poco (su Boateng e Boga). Una bella notizia per Luciano Spalletti e la sua Inter, peccato solo che alle grandi gesta dell’ex Udinese non siano corrisposte altrettante magie delle bocche di fuoco nerazzurre. Ma intanto, il tecnico di Certaldo potrà consolarsi con i dati riguardanti il suo portiere.