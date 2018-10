Handanovic vs. Donnarumma - Così lontani, così simili

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entrambi avranno lo stesso compito: disinnescare un formidabile attaccante argentino. In comune hanno i riflessi felini e il rapporto controverso con i tifosi. Le motivazioni sono diverse, ma Samir Handanovic e Gianluigi Donnarumma non sono ancora riusciti a entrare totalmente nel cuore dei sostenitori di Inter e Milan. Lo sloveno, nonostante gli innumerevoli miracoli e le tante volte in cui ha salvato i nerazzurri, viene ricordato più per i rari errori commessi. Ha subito critiche ingenerose nelle prime giornate di campionato ed è salito sul banco degli imputati per i risultati altalenanti della truppa di Spalletti. Le parate decisive contro PSV Eindhoven e SPAL, nel caso ce ne fosse bisogno, lo hanno riabilitato e dimostrano ancora una volta il valore del numero 1 interista, atteso protagonista anche nel derby di domenica sera.

L'altra porta sarà invece difesa da Gigio Donnarumma, detentore fino a questo momento di un particolare record negativo: è l'unico portiere della Serie A ad aver subito reti in tutte le partite in cui è sceso in campo. Gattuso spera di invertire la tendenza facendo affidamento anche sulla personalità del giovanissimo estremo difensore, che ha ritrovato la serenità e il feeling con gli ultras dopo un periodo caratterizzato da grandi contestazioni. Le papere in finale di Coppa Italia contro la Juventus hanno escluso il classe 1999 dalla grande girandola estiva dei portieri, ma il suo valore non è in discussione - non a caso Roberto Mancini lo ha designato erede di Gigi Buffon - e Mino Raiola è sempre pronto a fiutare l'affare. Quanto durerà la pace?