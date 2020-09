Hauge vicino al Milan? Massara: "State correndo un po' troppo, ma siamo attenti alle occasioni"

Frederic Massara, uomo mercato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei nomi accostati ai rossoneri, da Fofana a Nastasic: "Sono molti i nomi accostati, ora ci aspettano giorni caldi. Se ci saranno delle opportunità la proprietà non si tirerà indietro, ma siamo convinti di avere costruito una squadra competitiva"