Hellas, 25 milioni di cuscinetto. Ma il nodo è il paracadute-bis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La retrocessione si avvicina e per l'Hellas il conto da pagare rischia di essere elevato. Il probabile ritorno in Serie B sarà attutito dal "paracadute", che permetterà al Verona di incamerare 25 milioni di euro, ma la perdita, rispetto alla permanenza in A, è comunque molto consistente (le prime simulazioni portano a calcolare in 40 milioni circa l’introito per la prossima stagione). In questo finale di campionato, peraltro, il Verona non solo ha il compito di tentare una miracolosa rimonta - riporta il Corriere di Verona - ma anche di "garantirsi", ove non ce la facesse, un compagno di sventura più vantaggioso per le casse del club. Il Benevento è già retrocesso, e se il Verona andasse in B sarebbe conveniente per i gialloblù che a scendere fosse la Spal. C’è in ballo, infatti, il residuo del paracadute per la seconda stagione cadetta, ove l’Hellas non riuscisse a risalire subito. Si parla di 15 milioni di euro di cui fruire nel 2019-2020. Un introito che si annullerebbe del tutto se fossero l’Udinese o il Chievo ad andare giù e che si ridurrebbe a 10 milioni se questa sorte toccasse al Crotone.