Hellas, Aarons incognita. Pecchia: "Può dare tanto, ostacolo lingua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

196 minuti in Serie A dal suo arrivo, con un minutaggio anche discreto. Però Rolando Aarons, attaccante del Verona, resta un oggetto misterioso per gli scaligeri. Alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico dell'Hellas Fabio Pecchia ha commentato così la sua situazione: "Io spero che possa dire la sua, è un giocatore in grado di darci molto. Dobbiamo accelerare il processo di inserimento, ma un certo tempo ci vuole anche nelle grandi squadre. Ci vuole del tempo, devo essere bravo nell'accelerarlo. Sono convinto che abbia grandi qualità, è chiaro che la lingua lo ostacola".