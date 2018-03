Hellas, Bianchetti: "Gara condizionata dal gol in avvio"

© foto di Federico De Luca

Matteo Bianchetti, difensore dell'Hellas, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Inter-Hellas Verona ai microfoni di Hellas Channel: "Il mio rientro? E' stata una bella emozione tornare a giocare dopo 10 mesi in questo stadio, sono soddisfatto per questo ma c'è rammarico per come è andata la partita. L'avevamo preparata in un altro modo, il gol preso subito ha condizionato tutta la gara ma sono errori che non possiamo permetterci perché poi diventa tutto più difficile. Abbiamo la fortuna di giocare tra tre giorni contro il Benevento nel primo match di un filotto molto importante per noi, la dovremo preparare bene sotto il punto di vista fisico e psicologico. Nelle partite precedenti abbiamo dimostrato di poter giocarcela in Serie A, dobbiamo tornare a fare punti a cominciare da mercoledì".