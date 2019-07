Hellas, Di Carmine: "Felice di restare, voglio sfruttare la mia occasione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Hellas Verona Samuel Di Carmine, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato così dal ritiro gialloblù in vista della prossima stagione in Serie A: "Abbiamo iniziato subito forte, ma è fondamentale per arrivare all'inizio del campionato al massimo perché sarà un campionato difficile".

Sensazioni?

"Sono molto contento, sapevo quello che mi aspettava, ma per fare la Serie A bisogna essere al 100% e io mi sto preparando per quello".

L'attacco?

"Sul mercato bisogna chiedere al Direttore, quello che posso dire da parte mia è che sono contento di essere qua: ho finalmente questa grande occasione per dimostrare il mio valore anche in Serie A e ce la metterò tutta affinché questo avvenga".

Inserimento dei nuovi?

"È solamente due giorni che siamo in ritiro e ci stiamo conoscendo, quindi per ora tutto ok. Il gruppo si sta formando ma ci vuole un po' di tempo".

Miguel Veloso?

"È un centrocampista fortissimo e non lo devo certo dire io viste le qualità che ha. Siamo contenti perché ci darà una mano per fare il campionato al meglio".

Più verticalizzazioni?

"Il mister cerca tanto la palla in avanti e a noi punti chiede la profondità, che per me è fondamentale".

Il prossimo Verona e la prossima Serie A?

"Sarà un campionato difficile con grande qualità e con squadre fortissime come la Juventus e l'Inter su tutte, ma noi cercheremo di centrare la salvezza con voglia ed entusiasmo".

Colloquio con Juric?

"L'ho sentito prima del ritiro, ci siamo detti che per me è il primo anno in Serie A e devo dimostrare il mio valore ed è ciò che voglio fare".