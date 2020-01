Hellas-Genoa, al 45' la decide Sanabria: 0-1 per i rossoblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

0-1 all'intervallo tra Hellas Verona e Genoa al Bentegodi, con il gol di Antonio Sanabria che sta per il momento decidendo la partita, nonostante la formazione di Juric sia stata molto pericolosa prima di subire la rete.

LE OCCASIONI - Primo squillo della partita al sedicesimo minuto con Lazovic che ha impegnato seriamente Perin con un destro potente sul primo palo, dopo una cavalcata di almeno 40 metri, ma il portiere si è fatto trovare pronto. La risposta del Genoa è arrivata invece al ventitreesimo con una bella azione di Ankersen che dopo aver scambiato al limite dell'area con un compagno ha calciato verso la porta non impensierendo però Silvestri. Da segnalare anche due ammonizioni nella prima parte del primo tempo a Rrahmani prima e Criscito poi. Occasionissima per il Verona poi al ventottesimo: cross di Amrabat e sinistro al volo di Pessina, ma Perin è stato bravissimo a dire no al centrocampista gialloblù salvando il risultato.

VANTAGGIO GENOA - Al Quarantunesimo prima svolta della partita con Antonio Sanabria che ha portato in vantaggio il Genoa. Perfetto cross basso di Barreca dalla sinistra e l'attaccante è stato bravissimo ad anticipare Gunter con l'esterno destro battendo l'incolpevole Silvestri e mandando i suoi compagni negli spogliatoi in vantaggio.