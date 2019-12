Hellas, Juric: "Di Carmine? Non so ancora, ho diverse soluzioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato anche di alcuni singoli del reparto avanzato: "Pessina può giocare? Vediamo, se spostarlo in avanti o no. Di Carmine giocherà? Non lo so ancora, l'ho visto bene in settimana. Anche Stepinski può giocare".

Pazzini può tornare utile adesso?

"In una partita come contro la Roma poteva essere utile. Lo alleniamo anche per questo, sono indirizzati in tal senso. Se ci sono spazi più aperti secondo me le soluzioni diventano altre".

Tutino può essere rispolverato?

"Non direi così, contro l'Inter è entrato, in determinate situazioni può essere utile".