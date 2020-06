Hellas, Juric: "Impossibile ritrovare subito il ritmo. Abbiamo avuto infortuni mai visti prima"

Diverse incognite per Ivan Juric alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico di Spalato, in conferenza, ha evidenziato come la ripresa sia stata problematica, dopo un periodo di inattività così prolungato: "È impossibile ritrovare subito il nostro ritmo, perché abbiamo avuto molti problemi, non avevo mai vissuto una situazione del genere da allenatore. Anche domani mancheranno tanti giocatori, o qualcuno andrà in panchina, avendo solo fatto un paio di allenamenti. È una situazione strana, ci sono stati infortuni mai visti prima. Evidentemente la pausa di settanta giorni a casa ha fatto danni. Per cui bisogna cercare di tornare quelli che eravamo, ma non so se ci riusciremo subito".