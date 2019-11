© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della società dell'Hellas Verona, l'esterno degli scaligeri Darko Lazovic si è raccontato, parlando di vari aspetti legati a se stesso e alla sua esperienza in maglia gialloblu. Il giocatore serbo è anche tornato sul gol che ha deciso la trasferta di Parma: "Ho avuto tante occasioni per andare a segno in altre gare, il gol mi mancava e finalmente è arrivato a Parma. E' stato uno dei gol più belli della mia carriera, anche se ciò che più conta è stata la vittoria dell'Hellas. A Verona ho trovato una bella alchimia, sono sicuro che lottando tutti insieme, l’uno per l’altro, possiamo fare un bel campionato".