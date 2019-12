Hellas-Roma, i voti ai tecnici. Juric fa bene, ma Fonseca vince la partita

© foto di www.imagephotoagency.it

HELLAS VERONA-ROMA 1-3

L'Hellas Verona gioca, pressa e a tratti diverte, ma a vincere è la Roma di Fonseca. Il tre a uno finale è forse impietoso dal punto di vista numerico, soprattutto perché la sfida è stata parecchio equilibrata, con i giallorossi che hanno dovuto spesso subire l'offensiva degli scaligeri, molto più aggressivi rispetti agli avversari.

IVAN JURIC 6,5 - La formazione imbriglia bene la Roma, poi però non fa il conto con la bravura degli avversari e, per una volta, l'infortunio di Silvestri. Il suo Verona aggredisce bene, come sembra l'Atalanta di Gasperini, ma con meno intensità e qualità. Viene tradito dalla sua difesa, solitamente attenta, in particolare Gunter. Prova a usare anche la carta della disperazione con l'inserimento di Pazzini, ma non trova il jolly giusto. Però alle volte bisogna anche andare oltre al risultato.

PAULO FONSECA 6,5 - Lascia fuori Florenzi e sopperisce all'assenza di Zaniolo con Under. Né l'uno né l'altro giocano una super partita, ma quando si fa male Kluivert ha l'opportunità di inserire Perotti, che poi si prende la responsabilità del rigore. Alla fine toglie anche Dzeko, inserendo Fazio, per coprirsi di più, trovando il 3-1. Insomma, la sua Roma non fa una grande partita, ma la vittoria non è una casualità.