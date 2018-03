Hellas Verona, Bianchetti: "Derby con il sorriso in ricordo di Astori"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto prima del derby di Verona il difensore dell’Hellas Matteo Bianchetti: “È difficile tornare in campo, abbiamo passato tutti una settimana triste. Cercheremo di onorare al massimo questa partita, mi hanno raccontato che era un ragazzo splendido, sempre col sorriso. Cercheremo di fare altrettanto stasera. Il derby di oggi contro il Chievo? È una partita dal doppio valore, importante come sempre per la città ma anche per la classifica. Vogliamo dare continuità alla vittoria di Torino e guadagnare punti in chiave salvezza”.