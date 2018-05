Hellas Verona, Calvano: "Milan forte, ma oggi siamo obbligati a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Calvano, centrocampista dell'Hellas Verona cresciuto nelle giovanili del Milan, ha parlato nel pre-partita di San Siro ai microfoni di Milan TV: "Il valore del Milan lo conosciamo tutti, noi però siamo qui per cercare di portare a casa i tre punti. Siamo obbligati a vincere, daremo tutto sul campo. Sappiamo di incontrare una squadra forte, ma cercheremo di mostrare ciò che sappiamo fare. Abbiamo ancora tre partite e ce la vogliamo mettere tutta per mettere in difficoltà una squadra forte come il Milan. Non sarà semplice, ma ci proveremo".