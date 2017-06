Hellas Verona, due nomi per le corsie esterne: Felicioli e Dimarco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due nomi per per la difesa del Verona. Secondo quanto riportato da Gialucadimarzio.com l'ultimo nome per gli scaligeri è quello di Gian Filippo Felicioli, esterno difensivo scuola Milan, l'ultima stagione ad Ascoli. Piace anche Federico Dimarco, prodotto del vivaio dell'Inter che non ha vissuto una stagione felicissima con l'Empoli.