Hellas Verona, Faggiano il primo nome per la prossima stagione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il primo nome sulla lista dell'Hellas Verona per sostituire nella prossima stagione il direttore sportivo Filippo Fusco, dimessosi subito dopo il bruciante ko di Benevento, è Daniele Faggiano del Parma. Lo riferisce la redazione della Gazzetta dello Sport, specificando però come, in caso di promozione in A del Parma, l'ex Trapani e Palermo non lascerà il Ducato. Oltre a Faggiano, sarebbe finito nel mirino del club veneto anche l'ex Empoli Marcello Carli.