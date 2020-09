Hellas Verona, Juric: "Le mie richieste devono essere soddisfatte. Sennò è la fine"

Prima conferenza stampa stagionale per Ivan Juric, tecnico dell'Hellas, in vista del match contro la Roma. Il tecnico croato nel corso della chiacchierata con la stampa ha approfondito il tema del mercato in entrata da sostenere in base alle sue richieste: "Devono essere soddisfatte, sennò è la fine. Se fai un mercato in uscita di un certo tipo devi fare un mercato in entrata all'altezza. I giocatori li sceglie D'Amico in base alle caratteristiche, poi ovviamente dobbiamo essere tutti d'accordo. Dall'inizio sapevamo dove dovevamo migliorare. Sennò rimani come prima, con giocatori che sanno quello che devono fare, ma senza miglioramenti".